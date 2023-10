O Benfica recebe a Real Sociedad, às 20h00, no Estádio da Luz, em jogo da 3.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para este encontro. Bah volta à titularidade e Di María nem está no banco, devido a lesão, ao contrário de Kökçü, que também estava com problemas físicos.Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Jurásek; João Neves e Aursnes; Neres, Rafa e João Mário; MusaSuplentes: Samuel Soares, Morato, Arthur Cabral, Kökçü, Bernat, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Chiquinho, João Victor, Tomás Araújo, Tiago Gouveia e FlorentinoSiga o jogo AQUI