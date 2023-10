O onze do Benfica para a receção ao Casa Pia: Schmidt faz mudanças em todos os setores

O Benfica recebe o Casa Pia, no Estádio da Luz (18h00), em jogo da 9.ª jornada da Liga Betclic. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para este encontro, que faz alterações em todos os setores: Bernat é titular, assim como Florentino e Arthur Cabral. Di María volta de lesão mas começa no banco. Bah e Kökçü são ausências por motivos físicos, enquanto que Musa está com uma amigdalite.Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Bernat; Florentino e João Neves; Neres, Rafa e João Mário; Arthur CabralSuplentes: Samuel Soares, Morato, Di María, Jurásek, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Chiquinho, Tomás Araújo e Tiago Gouveia: Ricardo Batista; Fernando, João Nunes e Zolotic; Larrazabal, Pablo Roberto, Neto e Leonardo Lelo; Yuki Soma, Jajá e FelippeSuplentes: Lucas Paes, Tchamba, Beni, Geraldes, Telasco, Serobyan, Tiago Dias, Samuel Justo e ClaytonSiga o jogo AQUI