«Onde é que Aursnes vai jogar?»

Serhiy Kandaurov considera que Roger Schmidt terá dificuldades - mas das "boas" - para construir o meio-campo do Benfica, dadas as muitas opções dos encarnados para esta zona do meio-campo, agora reforçada, por exemplo, com Kökçü. E até lançou a dúvida sobre em que posição atuará uma das figuras do plantel na temporada passada."Ainda não vi Kökçü a jogar mas falei com um treinador que me disse que é muito bom. Vai ajudar muito a nossa equipa. No meio-campo, há muita gente que pode atuar ali, é a boa dor de cabeça do treinador, que quer ter sempre os melhores à sua dispoção. A minha dúvida é onde vai jogar Aursnes. Este é o problema (risos). Como resolvia? Isso são coisas de treinador, na minha opinião Aursnes é melhor como médio-centro mas pode atuar em todas as posições", disse o antigo futebolista encarnado no lançamento da medalha comemorativa do 38.º título, uma cerimónia que decorreu no Estádio da Luz.Além do médio contratado ao Feyenoord, Angel di María foi o outro nome sonante que chegou neste defeso, tendo sido apresentado ontem com pompa e circunstância. Kandaurov acredita que o internacional argentino fará a diferença. "Penso que é uma grande contratação. Viu-se ontem o show que o Benfica fez e este jogador também vai dar grande show", considerou, vincando: "todos os benfiquistas esperam o 39 e o Benfica está a fazer tudo para isso. Comprou bons jogadores."