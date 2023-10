Os motivos para as ausências de Bah, Kökçü e Musa no Benfica-Casa Pia

Bah e Kökçü falham a receção ao Casa Pia, devido a problemas físicos, enquanto Musa fica de fora devido a uma amigdalite. Di María está de volta às convocatórias, depois da lesão muscular que os afastou dos últimos três encontros do Benfica, mas o argentino arranca a partida no banco de suplentes.Refira-se que, além destes, também o jovem André Gomes, ainda a recuperar de uma cirurgia ao ombro, está de fora do encontro que marca o regresso das águias ao campeonato. Em caso de vitória, as águias sobem à liderança da Liga Betclic, ainda que à condição, pois o Sporting só entra em ação segunda-feira, no terreno do Boavista.Siga o jogo AQUI