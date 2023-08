Otamendi aponta à conquista da Supertaça e lembra: «Os títulos é que te diferenciam»

Otamendi, central do Benfica, perspetivou esta terça-feira, em conferência de imprensa, a final da Supertaça entre as águias e o FC Porto, agendada para amanhã às 20h45, em Aveiro."Penso que a intensidade que tivemos durante o jogo [na pré-época] é importante, porque conhecemos o FC Porto e sabemos da intensidade que colocam. Temos de ter intensidade, ter o controlo do jogo e fazer um bom jogo. Temos jogadores para cumprir este objetivo e vamos tentar fazer um bom jogo", começou por referir o capitão dos encarnados."É sempre lindo jogar um clássico e ainda mais com um título em jogo. É importante ganhar. Os títulos é que te diferenciam dos outros. Vamos tentar conquistar este título, é importante a nível coletivo e também a nível individual. É importante olhares para o teu currículo e veres títulos. Amanhã vai ser um dia muito bom e vamos fazer o melhor para ganhar.""Não. Depende do rival e de como corre o jogo. São 90 minutos, mais os que se podem jogar do prolongamento. Vamos tentar fazer um bom jogo, tentar que o árbitro não interrompa tanto o jogo e deixar-nos jogar para a partida ser a melhor possível. Quanto mais jogamos, melhor é o espetáculo que damos. Vamos tentar jogar futebol, que é lindo.""Creio que às vezes, por mais que haja ansiedade, há um título para conquistar amanhã e todos querem ganhar taças. Amanhã é um dia importante, um clássico que te pode dar um título. Vamos tentar estar na melhor forma possível para o conquistar.""Um clube desta dimensão vai reforçar-se com jogadores novos. Esta época foi buscar vários, mas sairam muitos também. Uma equipa que compete por grandes coisas quer jogadores de grande qualidade. O Benfica juntou jogadores que se adaptaram bem ao grupo, estão contentes e amanha vão poder lutar por um título. São jogadores que já ganharam títulos. Quem ainda não ganhou vai competir para ajudar o clube.""Tenho vindo a treinar muito bem. O preparador físico treinou-me demais, porque ao não estar com a equipa a exigência física é grande. Estás todo o tempo a correr. Venho treinando com a equipa e estou fisicamente bem e pronto para que dar mais um opção ao mister. Se jogar vou fazê-lo da melhor forma", concluiu.