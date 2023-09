Otamendi caído provocou susto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Corria ainda a primeira parte, mais propriamente o minuto 18, quando Otamendi pregou um susto. Isto porque João Mendes, na tentativa de receber um passe longo, foi com a bota à cara do capitão, que ficou estendido no relvado, imóvel.

Os companheiros pediram imediatamente a entrada da equipa médica e Schmidt, após protestar, mandou Morato para o aquecimento. Apesar da preocupação que provocou o lance, o capitão dos encarnados retomou a partida e disputou-a até aos 83’. Já o jogador dos vimaranenses viu o cartão vermelho direto.