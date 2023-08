Otamendi e a renovação pelo Benfica: «Era uma questão de tempo»

Nicolás Otamendi falou esta terça-feira à RTP sobre a renovação de contrato com o Benfica, assinada na segunda semana de junho e que prolongou assim por mais um ano a ligação do campeão mundial pela Argentina ao clube encarnado.

"Renovação? Estou feliz porque foi uma decisão familiar. Tenho uma excelente relação com o Rui [Costa]. Era uma questão de tempo. Havia que descansar, gozar o título e depois obviamente falámos com ele. Já estava tudo decidido e não houve nenhum problema", atirou o experiente defesa-central das águias, na véspera do clássico com o FC Porto para a Supertaça Cândido de Oliveira.