Otamendi e Di María chamados à seleção argentina

#SelecciónMayor Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia pic.twitter.com/dCNmijCfqu — Selección Argentina ??? (@Argentina) August 31, 2023

A Federação Argentina anunciou os convocados para os próximos compromissos da seleção campeã do Mundo, confirmando-se as presenças dos benfiquistas Nicolás Otamendi e Ángel Di María.O defesa-central e o avançado do Benfica constam de uma lista de 32 nomes, tendo em vista os encontros com o Equador e a Bolívia, de qualificação para o Mundial 2026.