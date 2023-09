Otamendi e Di María chamados à seleção da Argentina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Otamendi e Di María foi convocados por Lionel Scaloni para os compromissos da seleção da Argentina, informa este sábado o Benfica.





Os dois jogadores dos encarnados, ambos campeões do Mundo com 'la scaloneta', foram chamados para os encontros com o Paraguai (12 de outubro) e o Peru (17 de outubro), relativos à fase de apuramento para o Mundial de 2026.