Otamendi e Di María integram convocatória da seleção da Argentina

Otamendi e Di María foram convocados por Lionel Scaloni para os próximos compromissos da seleção da Argentina, cuja convocatória foi revelado ao início da madrugada deste sábado. A dupla do Benfica está assim à disposição do selecionador da albiceleste para os encontros com o Uruguai (dia 17) e Brasil (22), referentes à fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026. Diga-se que a Argentina lidera a zona de apuramento sul-americana com quatro vitórias em outros tantos jogos.