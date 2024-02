Otamendi em foco na Argentina: «Capitão e máxima referência da equipa»

O benfiquista Nicolás Otamendi é destacado na Argentina como um dos oito melhores "segundos marcadores centrais", um jogador que vai às dobras, se o primeiro falhar. O site 'La SeleccionArgentina', quje se dedica a acompanhar os campeões do Mundo, refere-se ao experiente jogador das águias como "capitão e máxima referência da equipa" encarnada.O mesmo portal recorda o percurso de Otamendi, de 35 anos, na seleção, enfatizando a participação no Mundial do Qatare, 2022. "Foi titular em todos os jogos, alcançando a consagração ao vencer a França na final. A sua participação constante e contribuição foram cruciais no êxito da equipa", pode ler-se.Após ter representado Vélez Sarsfield, FC Porto, Atlético Mineiro, Valencia e Manchester City, Otamendi cumpre a quarta temporada no Benfica, somando 156 jogos e 5 golos. Tem contrato até 2025.Eis a lista completa dos 8 centrais:Ramón Mutis (1919-1937)Juan Carlos Giménez (1946-1957)José Albrecht (1957-1977)Daniel Passarella (1972-1989)Juan Simón (1977-1994)Oscar Ruggeri (1980-1997)Lisandro Martínez-(2017-atualidade)