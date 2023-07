Otamendi descansa adeptos do Benfica quanto à lesão no joelho esquerdo

View this post on Instagram A post shared by Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

O central Nico Otamendi, que chegou ao estágio de pré-época do Benfica com uma entorse no joelho esquerdo sofrida ao serviço da seleção da Argentina, descansou os adeptos dos encarnados ao anunciar que o regresso está para breve."Cada vez falta menos. Seguimos forte", escreveu o capitão das águias no Instagram como legenda de uma fotografia em que surge a treinar em Inglaterra.O campeão do Mundo já treina no relvado, mas ainda com limitações e o objetivo do departamento médico é que esteja em pleno para a final da Supertaça, que será disputada a 8 ou 9 de agosto, em Aveiro, frente ao FC Porto.