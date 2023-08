Otamendi faz pedido ao árbitro antes da Supertaça com o FC Porto

Nicolás Otamendi fez um pedido a Luís Godinho, árbitro da Supertaça, para que proporcione um jogo fluído. O capitão das águias conhece como poucos a rivalidade entre Benfica e FC Porto, pois já experienciou as emoções do clássico nos dois lados da trincheira. Foi, aliás, de azul e branco que conquistou as três supertaças que ostenta no currículo. Agora, quer somar mais uma de encarnado e, depois de garantir que o grupo não recebeu qualquer indicação de Roger Schmidt para as provocações que o jogo poderá ter, lançou o apelo.

“Depende do rival e de como corre o jogo. São 90 minutos, mais os que se podem jogar do prolongamento. Vamos tentar fazer um bom jogo, tentar que o árbitro não interrompa tanto o jogo e deixar-nos jogar para a partida ser a melhor possível. Quanto mais jogamos, melhor é o espetáculo que damos. Vamos tentar jogar futebol, que é lindo”, afirmou o central, sublinhado, depois, a importância somar, hoje, o 24º título da sua carreira.

“É sempre lindo jogar um clássico e ainda mais com um título em jogo. É importante ganhar. Os títulos é que nos diferenciam dos outros. Vamos tentar conquistar este título, é importante a nível coletivo e também a nível individual. É importante olhar para o currículo e ver títulos. Vamos fazer o melhor para ganhar”, afirmou Otamendi. O experiente defesa, de 35 anos, explicou como pode o campeão nacional ultrapassar o vencedor da Taça de Portugal: “Temos de ter intensidade, ter o controlo do jogo e fazer um bom jogo. Temos jogadores para cumprir este objetivo .”



Renovado e pronto a jogar



Roger Schmidt fechou o jogo sobre o onze que vai escolher para o clássico e, antes, Otamendi também não deu parte fraca. Na verdade, Morato deve avançar de início no eixo da defesa, ao lado de António Silva, uma vez que, na pré-época, o campeão do Mundo só fez 45 minutos, frente ao Feyenoord, no último teste. Mas se o treinador optar por ele, diz-se preparado.



"Venho treinando com a equipa e estou fisicamente bem e pronto para dar mais um opção ao mister. Se jogar vou fazê-lo da melhor forma", garantiu o defesa argentino na sala de imprensa do Municipal de Aveiro.



Mais tarde, em declarações à RTP, Otamendi também falou do processo de renovação com o Benfica para vincar que nunca houve dúvidas de que iria continuar. "Tenho uma excelente relação com o Rui [Costa]. Era uma questão de tempo. Havia que descansar, gozar o título e depois falámos com ele. Já estava tudo decidido e não houve nenhum problema", assegurou.