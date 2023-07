Otamendi publica foto com Di María e benfiquistas reagem: «É trazê-lo para Lisboa»

View this post on Instagram A post shared by Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

Numa altura em que o nome de Ángel Di María é associado ao Benfica - comoescreve na edição de hoje, Rui Costa volta a pensar no argentino -, Nicolás Otamendi partilhou uma fotografia onde surge acompanhado de Lionel Messi e... 'El Fideo', precisamente. Os três jogadores foram dispensados por Lionel Scaloni do segundo particular da Argentina, frente à Indonésia, e viajaram ontem juntos para Barcelona. Os benfiquistas, não perderam a oportunidade para tentar convencer o extremo a regressar à Luz."Otamendi, é para trazer o Di María para Lisboa", "Di María vem para o Benfica" ou até imagens dos tempos em que o avançado vestiu de águia ao peito foram algumas das respostas que surgiram no post do central. O capitão dos encarnados foi breve na legendagem da partilha: "Amigos."