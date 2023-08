Otamendi puxa dos galões: da vitória na Supertaça ao bicampeonato

Nicolás Otamendi puxou dos galões em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), projetando a Supertaça, frente ao FC Porto, na quarta-feira. O capitão do Benfica sublinhou que quer arrancar a época a erguer um troféu em Aveiro e conquistar o bicampeonato."Estamos com cinco semanas de trabalho de intenso, já conhecemos o que o mister Roger Schmidt pretende e os novos jogadores estão a integrar-se muito bem. Queremos ser campeões nacionais, mas sabemos, como sempre, que vai ser uma época muito competitiva e que teremos pela frente adversários com muita qualidade", atirou o defesa-central, de 35 anos.Depois, o campeão do Mundo explicou o que significa disputar a Supertaça. "Penso muito mais no colectivo. O Benfica volta a disputar a Supertaça por mérito próprio, fruto da conquista do título de campeão nacional. Respeitamos o nosso adversário, mas queremos conquistar mais este troféu."Otamendi garantiu que os encarnados estão a encarar o clássico da "melhor forma possível". "A pré-temporada foi intensa, como é normal nestas fases, importante para recuperarmos os índices físicos e para assimilarmos as ideias do treinador. Encaramos este jogo com rigor e seriedade, como sempre fazemos em todos os jogos que disputamos. Esse é sempre o pensamento no Benfica."Otamendi conta três Supertaças, todas ao serviço do FC Porto. Pelas águias, perdeu um jogo diante dos dragões em dezembro de 2020. Na quarta-feira, vai tentar a primeira conquista pelo Benfica.