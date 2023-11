Otamendi: «Temos muito a melhorar para voltarmos a estar na nossa melhor versão»

O Benfica venceu ontem o Arouca por 2-0, na 2.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga, mas Otamendi reconhece que ainda há "muito a melhorar" na equipa orientada por Roger Schmidt.



"Primeiro jogo nesta competição e cumprimos o nosso papel Conscientes que temos muito a melhorar para voltarmos a estar na nossa melhor versão!

Com trabalho, compromisso e convicção vamos chegar lá! Obrigado benfiquistas pelo o apoio!", escreveu o capitão dos encarnados no Instagram.



Mas foram vários os jogadores do Benfica que publicaram mensagens nas redes sociais apos o encontro:





