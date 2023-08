Otamendi tranquiliza: «Temos um grande caminho pela frente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nicolás Otamendi recorreu às redes sociais para tranquilizar os adeptos do Benfica, após a derrota (2-3) frente ao Boavista, na primeira jornada da Liga. O argentino foi titular ao lado de António Silva no eixo da defesa."Não foi o resultado que esperávamos para este início de campeonato, mas temos ainda um grande caminho pela frente", escreveu o capitão das águias, de 35 anos, no Instagram.