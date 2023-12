Otamendi vai às lágrimas ao recordar infância: «Talvez a minha mãe não se alimentasse bem»

Otamendi emocionou-se ao recordar a infância e as dificuldades que a sua família atravessou até que o argentino se tornasse jogador profissional. O defesa foi mesmo às lágrimas quando lembrou todo o esforço da sua mãe."A minha mãe acompanhou-me aos treinos até aos 13 anos. Depois, por causa dos custos da viagens, já não me acompanhava. Não tínhamos dinheiro. Eu ia sempre com a roupa da escola para pagar apenas 10 cêntimos pelo bilhete escolar do autocarro. Às vezes só tinha dois pesos [moeda da Argentina] que a minha mãe me dava para comprar algo para comer. Mas eu sei que lhe custava muito me dar esse dinheiro. Sabia que era um momento difícil. A minha mãe limpava casas e sabia o esforço que ela fazia para que eu pudesse ir aos treinos. Lembro-me disso até hoje, porque foi um esforço muito grande da minha mãe que me acompanhou muito. Também houve a ajuda do meu pai e dos meus irmãos", disse na série "Campeões, um ano depois", da Star, que conta com uma série de entrevistas aos jogadores que foram campeões do Mundo pela seleção argentina.Com várias interrupções devido às lágrimas que lhe iam caindo pelo rosto, o capitão do Benfica reforçou a gratidão que tem pela mãe e pela restante família, tendo-lhes dedicado a conquista do Campeonato do Mundo. "Sabia que a minha mãe me dava o pouco que tinha para eu poder viajar e talvez ela não se alimentasse bem", disse, com nova pausa. "O meu desejo era dar-lhes este troféu. Não há palavras para descrever o que significava vencer o Campeonato do Mundo com a camisola do meu país", frisou o jogador, que, quando era miúdo, apanhava 3 autocarros até aos treinos do Vélez. "Era um sacrifício que valeu a pena", disse.