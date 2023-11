«Para continuar a crescer»: jogadores do Benfica celebram vitória em Chaves

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

Os jogadores do Benfica destacaram a vitória (2-0) do Benfica em Chaves, recorrendo às redes sociais. "Uma nova vitória para continuar a crescer e evoluir como equipa", anotou Di María, que voltou ao onze em jogos do campeonato, depois de já ter sido titular diante do Arouca, para a Allianz Cup.Autor do segundo golo dos encarnados, na conversão de um penálti, João Mário sublinhou: "Trabalho feito, equipa. É sempre importante voltar a casa com os três pontos." O capitão Otamendi escreveu "mais 3", ao passo que Florentino garantiu: "Seguimos o nosso caminho."Com a vitória na partida da 10.ª jornada, o Benfica subiu à liderança, ainda que o Sporting tenha menos um jogo. Os leões recebem o E. Amadora este domingo, a partir das 20h30.













