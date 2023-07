Paulo Bernardo ainda por resolver no Benfica

Além do dossiê com Tiago Gouveia , o Benfica tem mais casos com outros jogadores formados no Seixal por resolver. Um deles é o de Paulo Bernardo, que nem sequer foi utilizado na pré-época.O médio pode rumar ao estrangeiro por empréstimo, já que as águias procuram um clube capaz de suportar parte do ordenado. Já Martim Neto e Rafael Rodrigues podem ficar na equipa B, mas o primeiro prefere ser emprestado.