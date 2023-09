Paulo Bernardo oficializado no Celtic: «Estou pronto para ajudar a equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Bernardo foi oficializado como reforço do Celtic, atual campeão escocês. O médio foi cedido pelas águias, por uma temporada, mas existe uma cláusula de opção de compra que os católicos poderão exercer no final da temporada."Estou muito entusiasmado por estar aqui. É um grande clube e estou pronto para ir para o relvado e ajudar a equipa", assinalou o médio aos canais de comunicação do Celtc.