Pedro Malheiro não está nos planos do Benfica

Pedro Malheiro, lateral-direito do Boavista, não está nos planos do Benfica tendo em vista o reforço do plantel em janeiro. Ao queapurou, o jogador de 22 anos não tem sido observado pelos encarnados. Desde a saída de Gilberto para o Bahia que Roger Schmidt só conta com Bah para o flanco direito da defesa. João Victor ainda foi encarado como opção, mas o certo é que nas ausências do dinamarquês tem sido Aursnes a ser adaptado ao lugar. No último jogo, em Milão, foi Tomás Araújo a entrar para desempenhar as funções de lateral-direito.Esta é, portanto, uma posição algo deficitária no plantel dos encarnados, sendo natural que em janeiro haja um acerto. Contudo, a solução não passa por contratar Pedro Malheiro, internacional sub-21 que esta época soma 6 jogos (2 golos e 1 assistência) pelos axadrezados. Um deles no triunfo (3-2) sobre o Benfica logo na jornada inaugural do campeonato.