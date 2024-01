Pedro Santos eleito o melhor jovem da Segunda Liga em dezembro

Pedro Santos, jogador do Benfica B, foi eleito o melhor jogador jovem da Liga Sabseg, no mês de dezembro. Num prémio atribuído pelo Sindicato dos Jogadores, o jovem beneficiou do facto de ter sido titular nos quatro encontros disputados pela equipa secundária das águias, no referido mês, e ter apontado um golo e feito uma assistência.O avançado, que já tinha recebido o mesmo prémio na época anterior, também já fez o gosto em pé, em janeiro, na receção ao Belenenses e fez os 90 minutos na vitória, por 3-0, no reduto do FC Porto B.Habitual titular nas opções de Nélson Veríssimo, Pedro Santos, de 20 anos, foi sempre apontado como um jogador que poderia alcançar a equipa principal, mas, por enquanto, ainda não constou nas opções de Roger Schmidt.