Perder avanço não foi inédito no Bessa

O Benfica chegou ao intervalo a vencer o Boavista por 1-0, com um golo de Di María. Este resultado fazia prever um triunfo encarnado, uma vez que em 28 duelos entre as duas equipas no Estádio do Bessa, só por uma ocasião os encarnados tinham permitido uma reviravolta após terem ido para os descanso a vencer.

Foi em 2017/18, quando as águias também perderam por 2-1, depois do golo de Jonas ter colocado as águias a vencer ao fim de 45 minutos.