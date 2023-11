Petar Musa convocado para a seleção croata

Petar Musa foi convocado para o duplo compromisso da seleção croata, diante da Letónia e da Arménia. O avançado vai procurar ajudar os croatas a carimbarem o apuramento para o Europeu de 2024.Nesta altura, a Croácia ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com os mesmos 10 pontos que o País de Gales, que se encontra no segundo lugar do agrupamento. O avançado faz parte do grupo de 23 convocados pelo selecionador Zlatko Dalic para o duelo com os letões, agendado para o próximo sábado, e frente aos arménios, que será disputado no dia 21.