Pirotecnia contra os stewards lançada no topo sul

O Benfica pagou recentemente uma multa pesada devido ao uso de pirotecnia na visita ao Portimonense e a conta avultada por parte do CD deve voltar a repetir-se.No momento do hino, cerca de 6 tochas foram deflagradas no topo sul e arremessadas contra os stewards. Já aos 11’, desta feita no topo norte, repetiu-se a utilização de engenhos pirotécnicos. Nos festejos do primeiro golo, voltou a haver a utilização de tochas e petardos.