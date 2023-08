Plantel do Benfica volta hoje aos treinos

O plantel dos encarnados regressa hoje ao trabalho no Seixal depois da folga concedida por Roger Schmidt. Será o arranque da preparação do clássico de dia 9, frente ao FC Porto, na decisão do primeiro título da temporada (Supertaça). Após duas derrotas consecutivas – diante do Burnley (2-0) e Feyenoord (2-1) –, os jogadores tiveram a oportunidade de descansar e recuperar algum do cansaço provocado pelas cargas físicas mais fortes habituais nesta fase de arranque das pré-épocas.