Pontapé de fora da área valeu prémio de golo do mês a Kökçü

Desde que chegou ao Benfica, Orkun Kökçü anotou um golo... o quanto lhe bastou para se destacar. O pontapé de fora da área frente ao V. Guimarães foi eleito o golo do mês de setembro pelos benfiquistas.Na estreia do internacional turco a marcar, as águias golearam, por 4-0, os vimaranenses, em partida da 4ª jornada da Liga Betclic.