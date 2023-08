Porta fechada a Ridle Baku

Ridle Baku quer deixar o Wolfsburgo, noticiou o ‘Bild’, após Record ter adiantado que o Benfica fez contactos exploratórios pelo lateral-direito. No entanto, de acordo com fonte das águias, o Benfica não vai avançar para a contratação do internacional alemão, que tem sido habitual titular do clube da Bundesliga. Segundo o jornal alemão, o Torino é outro clube que está de olho no defesa, de 25 anos, que pode sair por empréstimo.