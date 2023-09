Prémios de mérito entregues

Os responsáveis do Benfica defendem que em idades precoces o aproveitamento escolar não pode ser dissociado da vertente desportiva, pelo que as salas de estudo do Benfica Campus são elementos de apoio com uma equipa de professores a acompanhar os atletas.

Mantendo uma prática habitual no Seixal, os encarnados entregaram ontem os prémios de mérito aos jogadores da formação que mais de destacaram em várias áreas fora dos relvados. Assim, Guilherme Leal (mérito escolar), Tiago Parente (mérito social), João Rego, José Neto e Rodrigo Pires (diploma de quadro de honra) foram distinguidos na cerimónia que contou a presença de Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação, Bruno Maruta, diretor do futebol de formação, Nélson Veríssimo, treinador da equipa B, Paulo Lopes, técnico da equipa sub-23, e Luís Araújo, responsável pelos juniores.

O 17º aniversário do Benfica Campus contemplou ainda outro evento. Os jogadores João Rego, João Conceição, Rodrigo Rêgo, Paul Okon, Karel Mustmaa, Marcel Mendes, João Pereira e Jelani Trevisan, que deixaram de ser residentes no Seixal, receberam um livro com as fotos dos seus melhores momentos.