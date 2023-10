PSP tenta identificar adepto que agrediu repórter de imagem da CMTV

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a tentar identificar o adepto que agrediu o repórter de imagem da CMTV, no final do encontro entre o Benfica e o Casa Pia.

Sebndo agressão a jornalista em funções, trata-se de crime público, logo não carece de apresentação de queixa. Agora, só falta a identificação do adepto para eventualmente ser punido, nomeadamente pela APCVD). No final do desafio de anteontem, um adepto empurrou o repórter de imagem, junto a um dos portões de acesso ao complexo dos encarnados.