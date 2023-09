Quarteto 'reforça' Benfica: Schmidt trabalha com plantel cada vez mais composto

Mais reforços para Roger Schmidt: Trubin, Kokubo, Kökçü e Musa já treinaram esta quarta-feira sob as ordens do treinador do Benfica. O quarteto regressou ao trabalho depois de compromissos com as seleções, pelo que agora faltam apenas 5 jogadores para que o alemão tenha todo o grupo reunido. A correr dentro do previsto, tal acontecerá amanhã.Ángel Di María, Otamendi e os internacionais sub-21 por Portugal serão os próximos a passar pelas portas do Benfica Campus. Samuel Soares, Tomás Araújo e João Neves regressam após terem sido titulares nos dois encontros de Portugal, que terminaram em triunfos frente à Andorra (3-0) e à Bielorússia (5-0). Diga-se que o guardião e o central disputaram mesmo os 90 minutos das duas partidas de qualificação para o Europeu de sub-21 (a jogar-se em 2025), enquanto o médio foi substituído aos 69' no primeiro duelo e ao intervalo do segundo.Já a experiente dupla argentina chegará após um desafiante jogo, a mais de 3.600 metros de altitude, onde venceram a Bolívia (3-0), e Di María brilhou . A albiceleste já havia jogado na quinta-feira, triunfando frente ao Equador, por 1-0. Nesse primeiro encontro de apuramento para o Mundial de 2026, o extremo foi poupado, enquanto o central jogou de início ao fim.