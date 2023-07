Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Quem os viu e quem os vê: António Silva destaca-se na lista de jogadores com maior aumento do valor de mercado Estudo da 'Sportingpedia' diz que defesa do Benfica valorizou-se 14,900% no espaço de um ano





• Foto: Vítor Chi