Quinteto ficou de fora por opção

Com 34 jogadores em Inglaterra, Roger Schmidt trocou os dez jogadores de campo ao intervalo, mas nem assim conseguiu dar oportunidade a todos os elementos. Meité, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Martim Neto e Henrique Araújo foram os cinco elementos que não foram utilizados apesar de terem ido para o banco neste particular, o único a realizar-se em solo britânico. Destes, só Martim Neto não esteve emprestado na última temporada - jogou maioritariamente pela equipa B e até renovou contrato recentemente -, e o facto de terem ficado de fora pode ser sinal de que o treinador continua a não contar com eles para a temporada 2023/24.

De resto, o guarda-redes Samuel Soares foi o único a realizar o encontro do princípio ao fim. Nessa medida, Vlachodimos, o habitual titular na baliza benfiquista, foi poupado, tal como os jovens guardiões Kokubo e Marcelo, enquanto André Gomes está lesionado.