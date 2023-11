Real Sociedad-Benfica, 3-1: O duelo em 5 factos

3

11

4

12

28

O Benfica saiu esta quarta-feira derrotado pordo Anoeta, diante da Real Sociedad, numa partida na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados.Poucos mas bons: os bascos carregaram desde o primeiro minuto e criaram 3 Golos Esperados (xG) em apenas 10 remates na primeira parte, mais do que fizeram durante os 90 minutos de qualquer um dos três jogos que disputaram na fase de grupos até então.Florentino foi o primeiro sacrificado da estratégia falhada de Schmidt. O médio saiu aos 31 minutos após somar 11 ações, 3 delas defensivas. Onze foi também o minuto em que o médio errou o passe que lançou Oyarzabal para o segundo golo.Arthur Cabral foi aposta inicial, até aos 64 minutos. O brasileiro saiu sem qualquer ação para golo, mas tentou um disparo, assistiu outro e destacou-se como o terceiro jogador do Benfica que somou mais… desarmes (4).Num jogo com poucas razões para destaques individuais benfiquistas, o realce vai para os 12 duelos individuais ganhos por João Neves, máximo do jogo a par de Merino, médio da Real Sociedad.Jurásek só entrou em campo aos 31 minutos, mas ainda foi a tempo de concluir a partida como líder em perdas de posse. O checo perdeu por 28 vezes a posse, 11 delas no meio-campo defensivo benfiquista.