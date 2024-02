Receção ao Vizela vale multa de 3.830 euros ao Benfica

O Benfica foi multado em 3.830 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da receção ao Vizela, no domingo. A fatia maior deste valor (3.190 euros) surge pelo "comportamento incorrente dos adeptos", mais propriamente pelo uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, num encontro em que as águias golearam, por 6-1.Também uma invasão de um adepto, já no final do encontro, surge no relatório do CD, valendo uma coima de 640 euros. O jovem em questão, recorde-se, correu em direção dos jogadores e ainda recebeu, para além de um abraço, a camisola de João Neves.