Regresso de Gonçalo Guedes quase cinco meses depois

Gonçalo Guedes regressou ontem à competição quase cinco meses depois de se ter lesionado, no dérbi com o Sporting, na reta final da época transata. O avançado teve de ser submetido a uma cirurgia ao joelho esquerdo, o que obrigou a que o tempo de recuperação acabasse por ser mais alargado.

O criativo já tinha sido convocado para o encontro com o Inter, mas acabou por não sair do banco de suplentes. Ontem, voltou a começar a partida no banco, mas foi lançado aos 86’, tendo logo ameaçado no minuto seguinte. Boas notícias para Schmidt que ganha mais uma opção.