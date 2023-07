Ristic e a luta pelo título na nova temporada: «Não há favoritos, começa tudo do zero»

O Benfica realiza, na manhã desta sexta-feira, mais uma sessão de trabalho em Inglaterra, onde está a fazer o estágio de pré-temporada. Em declarações aos jornalistas antes do arranque do treino, Mihailo Ristic sublinhou que os primeiros dias têm sido "muito intensos"."Tem sido muito intenso. Temos trabalhado arduamente, mas nesta altura é normal. Estamos a fazer as coisas bem", começou por dizer o lateral."Muito bem, para ser sincero. 45 minutos não é mau para esta altura, espero que seja bom sinal do que está por vir"."Tenho a certeza que é um bom jogador. Para estarmos no Benfica temos de ser bons jogadores e tenho a certeza que ele tem qualidade para estar aqui"."Di María voltou a casa. A sensação é que os reforços já estão aqui há pelo menos seis meses, e também acho que eles estão muito felizes por cá estarem"."O que podemos prometer é trabalho, respeito pela camisola e pelos adeptos. Acreditamos no apoio deles e todos juntos vamos conseguir conquistar grandes coisas"."Não há favoritos, começa tudo do zero. Estamos todos ao mesmo nível e veremos o que acontece"."Foi um pequeno presente do último jogo. Nos primeiros minutos levei um toque e a cada dia que passa está a ficar mais 'feio'"."Acho que todos partem do zero. O meu trabalho é dedicar-me a 100 por cento, tal como sempre fiz. Esse é o meu trabalho. Nova temporada, novos objetivos e está tudo em aberto".