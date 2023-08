Ristic perto de deixar o Benfica para reforçar o Celta

Ristic está perto de deixar o Benfica para reforçar o Celta de Vigo. O portal espanhol 'El Desmarque' dá mesmo o negócio como fechado, sem revelar os contornos do negócio. Record sabe que, de facto, o lateral-esquerdo está perto de deixar a Luz e confirmou que esta possibilidade está em cima da mesa.O internacional sérvio até começou a época como titular, na Supertaça, frente ao FC Porto, mas saiu ao intervalo e nunca mais voltou a ser opção, mesmo com Jurásek lesionado. Sem o checo, Roger Schmidt preferiu adaptar Aursnes à posição.Desta forma, as águias passam a contar apenas com dois laterais de raiz no plantel: Bah à direita e Jurásek à esquerda. Contratado a custo zero no verão passado, Ristic fez apenas dez jogos na temporada passada, ficando na sombra de Grimaldo.