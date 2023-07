Roger Schmidt apontado à seleção da Alemanha

Roger Schmidt é um dos três nomes apontados pelo jornal 'Bild' como possíveis sucessores de Hansi Flick como selecionador da Alemanha. Após a dececionante derrota com a Colômbia, por 2-0, o descontentamento dos alemães subiram já que não se vê melhorias em relação ao fraco desempenho do último Mundial, em que a equipa caiu logo na fase de grupos devido à derrota com o Japão e ao empate com a Espanha (o triunfo sobre a Costa Rica de nada valeu).

Cerca de 78% dos leitores do 'Bild' defendem a imediata saída de Flick do cargo, surgindo Jürgen Klopp como o favorito (48%) a assumir o cargo tendo já em vista o Europeu'2024, que se disputa precisamente na Alemanha. O técnico do Benfica é outro dos candidatos na votação, juntamente com Olivier Glasner, treinador austríaco que deixou recentemente o Eintracht Frankfurt.

Como país organizador, a Alemanha está automaticamente qualificada para o Europeu e, portanto, não precisa de disputar partidas de qualificação. Jogos particulares diante do Japão e França, em Wolfsburg e Dortmund, respetivamente, estão marcados para o próximo período internacional, no início de setembro.