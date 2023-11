Roger Schmidt confiante para hoje: «Os últimos dois jogos foram bons»

Roger Schmidt está confiante que as águias poderão alcançar um triunfo, diante da Real Sociedad, esta tarde, tendo em conta o balanço que faz dos recentes triunfos diante do Arouca e do Estrela da Amadora. No entanto, está consciente das dificuldades que terá pela frente."Os últimos dois jogos foram bons para nós, penso que ganhámos alguma confiança. Sabemos, depois do primeiro jogo, mas também já sabíamos antes, que a Real Sociedad é uma equipa muito boa, eles cresceram a época passada de uma bela maneira. São uma equipa equilibrada, por isso precisamos de uma exibição de topo para vencer o jogo. É o nosso objetivo para o jogo e depois vamos ver o que é possível no grupo", sustentou o treinador, em declarações à DAZN, onde também abordou a mudança de sistema tática dos encarnados, nos últimos encontros:"Na verdade, apenas mudámos o modelo de jogo, não é como se tivéssemos jogado com um estilo de jogo diferente. Mas, penso que na nossa situação, temos alguns jogadores lesionados, por isso, tivemos de descobrir qual a melhor abordagem para nós no momento, perceber que jogadores estão em melhor forma e, depois, colocá-los em campo num bom momento de jogo e com um futebol semelhante. Foi um pouco essa a ideia nos últimos jogos, resultou bem e é uma opção [para hoje]", referiu o alemão.