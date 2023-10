Roger Schmidt dá folga ao plantel do Benfica até quinta-feira

O plantel do Benfica, depois do triunfo (1-0) diante do Estoril, vai estar de folga até quinta-feira, algo que Roger Schmidt tem feito desde que chegou aos encarnados. Dado que sobram 12 jogadores disponíveis, em mais uma janela para compromissos das seleções, os que ficam vão ter um período de descanso mais alargado.Isto não significa que estejam parado. Os futebolistas levam um plano de treino e vão estar em contacto diário com equipa técnica e departamento médico. Já os lesionados André Gomes, Bah e Di María vão estar no Benfica Campus, realizando tratamentos diários. Kökçü, que ficou fora da partida com os canarinhos, devido a problema físico, viajou para a Turquia, para se juntar à seleção daquele país.Jogadores disponíveis: Leo Kokubo, João Victor, Morato, Bernat, Florentino, Chiquinho, João Mário, Rafa, Gonçalo Guedes, Tiago Gouveia, Arthur Cabral e Tengstedt.Internacionais nas seleções: António Silva e João Neves (Portugal), Trubin (Ucrânia), Otamendi (Argentina), Jurásek (Rep. Checa), Aursnes (Noruega), Kökçü (Turquia), Neres (Brasil), Musa (Croácia), Samuel Soares e Tomás Araújo (Portugal/Sub-21)Lesionados: André Gomes, Bah e Di María.