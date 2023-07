Roger Schmidt dá primeira conferência de imprensa da época: saiba a hora

Roger Schmidt vai dar a primeira conferência de imprensa da temporada na véspera do particular frente ao Feyenoord. Como anunciou o Benfica no site oficial, o treinador das águias falará no Benfica Campus este sábado, às 13 horas.Depois das respostas aos jornalistas, a comitiva das águias seguirá viagem para Roterdão, onde vai defrontar os holandeses. O jogo será no domingo, às 15 horas, com Aursnes e Kökçü a reencontrarem os antigos colegas.Este será o último encontro de preparação dos encarnados antes da Supertaça, frente ao FC Porto, que está marcada para 9 de agosto.