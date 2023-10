O plantel dos encarnados folgou ontem e treina hoje de manhã no Seixal, afinando os últimos detalhes tendo em vista a receção ao Casa Pia, amanhã, às 18 horas. Após a sessão de trabalho no Benfica Campus, Roger Schmidt lança a partida da 9ª jornada da Liga Betclic, com a conferência de imprensa do técnico alemão marcada para as 13 horas.