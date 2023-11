Roger Schmidt: «Não foi um jogo bonito, mas com estas condições não era possível»

Roger Schmidt analisou, este sábado, a vitória do Benfica em Chaves por 2-0 , com golos de Aursnes e João Mário."Acho que foi um jogo difícil porque o adversário esteve muito compacto e as condições foram muito difíceis. Precisámos de paciência e acho que mostrámos uma boa atitude, não demos oportunidades ao Chaves, só remates de longe. Esperámos pelo momento certo e, depois de uma boa jogada do João Neves, encontrámos o golo. Não foi um jogo bonito, mas com estas condições também não era possível. Vitória muito importante", referiu na 'flash' da Sport TV."Têm um carácter fantástico. Correm muito, ganham duelos, fazem posições diferentes. Sabem que é importante jogar noutras posições e é importante que façam o melhor que conseguem e que estejam focados. É muito importante para nós, a atitude de toda a equipa foi fantástica"."Cada época tem uma história diferente, mas sabíamos que tínhamos perdido aqui o ano passado. No final das contas isso não interessa. É uma temporada nova, contornos novos, mas sabemos sempre que jogos fora de casa contra equipas que estão em posições mais baixas da tabela vão ser difíceis e que temos de ganhar. Condições difíceis mas mostrámos uma boa atitude e não demos nada ao adversário ofensivamente"."Cada jogo para nós é muito importante, mas claro. Já perdemos pontos em dois jogos e neste campeonato precisamos de muitos pontos. Vemos que é muito difícil jogar, vimos isso contra o Estoril, que ganhou contra o FC Porto e contra nós fez um bom jogo".