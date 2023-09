Roger Schmidt: «Podíamos ter tornado o jogo mais fácil»

Apesar da vitória pela margem mínima em Vizela, Roger Schmidt mostrou-se satisfeito pelo triunfo e, acima de tudo, pela forma como as águias se apresentaram.





"O futebol é assim. Jogámos um bom jogo, bem com bola, na pressão, não permitimos nada ao adversário. Criámos muitas chances, mas só marcámos dois golos. Podíamos ter marcado mais. E o futebol às vezes é assim. Aparece uma situação, um cruzamento, um penálti e o adversário acredita de novo. Tivemos oportunidades para fazer o terceiro e quarto golos, mas se não marcas tens de lutar até ao fim. Foi a nossa missão hoje mostrar boa mentalidade e acho que não há dúvidas de que merecemos vencer. Mas podia ter sido mais fácil", apontou o técnico, à SportTV."Na minha opinião fizemos um jogo de topo. Com o Gil Vicente foi diferente. Todos os jogos são diferentes. Hoje fiquei muito contente pela performance e pela atitude. A única coisa era ter conseguido decidir antes, isso teria ajudado. É importante os jogadores estarem focados. A Champions está a começar, temos de estar prontos para isso".Em relação à estreia de Trubin, o técnico explicou a opção. "Sabíamos que era um bom guarda-redes. Demos semanas para se habituar aos colegas, para ganhar confiança, para estar em boa forma, a trabalhar com os nossos treinadores. O Samu esteve bem. Temos uma boa situação com os guarda-redes. Mas para o Trubin era importante jogar, pois quando jogas és parte do clube. Para ele foi um bom dia".A fechar, de olho na série de jogos que aí vem, Schmidt assume que é importante começá-la a ganhar... mas também a jogar bem. "Ganhar é muito bem, mas a forma como jogámos também. Dá confiança. Antes das seleções jogámos bem e hoje no primeiro jogo após a paragem também. Estamos entusiasmados para o que aí vem".