Roger Schmidt: «Queremos deixar os adeptos felizes»

O Benfica joga hoje o futuro nas competições europeias e para seguir para a Liga Europa terá de fazer algo inédito desde 1971/72, ou seja, ganhar na Áustria e por dois golos ou mais, até para dar uma alegria aos benfiquistas, que têm contestado o clube nas últimas semanas.

"Cabe-nos a nós ganhar. Queremos deixar os adeptos felizes e vencer. No nosso grupo, todos acreditamos que podemos ter sucesso e já o mostrámos", sublinhou o técnico na antevisão ao duelo com o conjunto austríaco, reforçando que, apesar dos três empates consecutivos – Inter (3-3), Moreirense (0-0) e Farense (1-1) –, está satisfeito com o futebol praticado pela equipa nesta fase da temporada. "Penso que estamos em excelente forma, na minha opinião na melhor fase esta época em termos de futebol jogado. Falta concretizar. Amanhã [hoje] é uma excelente oportunidade para o demonstrar, pois se não formos eficazes estaremos fora da Europa. Para o Benfica é importante estar nas provas europeias no próximo ano. Vamos dar tudo e a última palavra é nossa", vincou.

O treinador, de 56 anos, considera que há jogadores a regressarem "novamente ao seu top" e que, por isso, a equipa está mais perto de vencer, mas sublinha ser essencial a equipa ser mais eficaz na frente de ataque para conseguir o apuramento. "Será difícil para nós, o Salzburgo é uma boa equipa, mas já mostrámos que conseguimos jogar bom futebol nestas alturas. Em casa com eles jogámos 90 minutos com 10 e mesmo assim criámos oportunidades. Há que mostrar eficácia no ataque e controlar os contra-ataques, em que eles são fortes. Se marcarmos vamos atrás do segundo, a abordagem será natural amanhã [hoje]. Lutaremos até ao último minuto", prometeu o alemão, que também não teve problemas em assumir, à BTV, que o grupo ficou "muito desapontado" com o empate caseiro com o Farense, na última sexta-feira.

Palavras do líder

Roger Schmidt foi ainda confrontado com o apoio público demonstrado pelo presidente Rui Costa, mas o técnico das águias refere que "não foi assim tão importante".

"Sei o que o presidente pensa sobre mim e sobre a equipa. Estamos em contacto todos os dias. Não duvido da sua crença em todos nós. Se virmos o que foi feito no último ano e meio e de onde o Benfica veio. [Esta temporada] Tudo é possível ainda. Estamos a jogar bom futebol, mas claro que unir todos é importante no Benfica. Claro que é importante quando o presidente fala para todos. Sei agora muito sobre o Benfica, que é um clube especial e aqui a tolerância para a derrota é muito baixa", assinalou o técnico dos encarnados, com Rui Costa presente na sala de conferência de imprensa, a ouvir com atenção as palavras de Roger Schmidt.



Vencer por dois tem sido difícil



Os encarnados sabem que precisam de ganhar, no mínimo, por dois golos para garantir um lugar nos playoffs da Liga Europa. Algo que a equipa de Schmidt só conseguiu fazer em 8 dos 22 jogos da época, que começou com um triunfo (2-0) sobre o FC Porto na Supertaça. Na Liga, há a registar as vitórias sobre o E. Amadora (2-0), V. Guimarães (4-0), Portimonense (3-1) e Chaves (2-0). Nas Taças as águias bateram o Lusitânia (4-1), Famalicão (2-0) e o Arouca (2-0), este na Allianz Cup.



Acarinhado na antiga casa



Roger Schmidt só passou duas temporadas no Salzburgo e saiu em 2014, ou seja, há 9 anos, mas continua com uma ligação especial à antiga casa. Ontem, o técnico fez questão de cumprimentar alguns jornalistas que o foram abraçar, e admitiu haver um caráter sentimental nesta partida. "Estamos focados no jogo, mas é um sentimento especial. Saí em 2014 e não tive muitas oportunidades para cá voltar. Foram bons tempos numa cidade e numa equipa espetaculares", manifestou o treinador ao ser questionado sobre a sua ligação ao clube austríaco.



O Salzburgo torna-se ainda mais especial, tendo em conta que foi o primeiro clube onde Roger Schmidt conseguiu festejar títulos. Depois de, em 2013/14, ter falhado a conquista de troféus, o técnico venceu o campeonato com mais 18 pontos do que o Rapid Viena, mas também ergueu a Taça da Áustria em 2014/15. Depois, voltou ao seu país para orientar o Bayer Leverkusen.