Rui Costa almoçou com Domingos Soares de Oliveira

O presidente Rui Costa almoçou anteontem, em Belém, com Domingos Soares de Oliveira. O Co-CEO da SAD tem suscitado alguma controvérsia nos órgãos sociais dos encarnados – sobretudo pela proximidade com Luís Filipe Vieira e por ser arguido no processo ‘Saco Azul’ –, tendo em março ficado a sua saída apontada para o final da época numa ótica de não provocar uma quebra repentina na organização e para preparar a transição.





Soares de Oliveira nunca foi consensual na Luz e a situação piorou em outubro de 2022 após o episódio ocorrido na tribuna em Paris e revelado por. Uma atitude que não caiu nada bem junto dos órgãos sociais, havendo quem pedisse a sua saída, mas Rui Costa manteve na altura a confiança em alguém com quem trabalhara vários anos na SAD.