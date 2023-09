Rui Costa ambicioso antes do duelo com o Salzburgo: «É a primeira jornada de um sonho que queremos realizar»

Depois de duas épocas consecutivas em que o Benfica alcançou os quartos-de-final da Liga dos Campeões, Rui Costa reconhece que a responsabilidade dos encarnados tem vindo a subir, mas como presidente da equipa mostra que há ambição de um dia as águias levantarem mesmo o troféu."Aumenta a responsabilidade. O facto de termos estado dois anos seguidos nos quartos-de-final - e ficou um sabor amargo no ano passado -, obriga-nos a algo que tenho vindo a dizer desde que sou presidente. É muito difícil chegar a uma final da Liga dos Campeões no modelo habitual, mas não pode ser impossível de sonhar num clube com a dimensão do Benfica. Temos de alimentar esse sonho. É a primeira jornada de um sonho que queremos realizar. Isto aumenta a nossa responsabilidade por mérito nosso. Temos a convicção de ter essa ambição e lutar para lá chegar. É a primeira jornada da fase de grupos. O primeiro passo é passar a fase de grupos. É o primeiro jogo, onde vamos ter de ter a equipa a 100 por cento e o público a 300 por cento", anotou o presidente dos encarnados, em declarações à BTV.A caminhada do Benfica na prova inicia-se com a receção ao Salzburgo, um adversário pelo qual Rui Costa mostra bastante respeito. "Conhecemos o valor do Salzburgo, equipa que tem dominado o futebol austríaco, tem estado também muito bem nas competições europeias. Não estamos à espera de facilidades. Temos um grupo engandor, extremamente difícil, equilibrado, temos de nos impor e jogar com as nossas cartas. Temos as nossas ambilções, mas é um primeiro jogo muito difícil. Primeiro jogo do que queremos que seja um ótima caminhada como as últimas duas em que chegámos aos 'quartos'. Esperamos que seja uma caminhada muito bonita. Contamos com uma equipa a 100 por cento, mas temos pela frente um adversário respeitável. Queremos ter um estádio a empurrar a equipa, com 65 mil pessoas a entrarem dentro de campo para ajudar. É o meu apelo. Exige máximo empenho de todos, da equipa e dos adeptos", lembrou o presidente dos encarnados.