Rui Costa antes do duelo com a Real Sociedad: «É a primeira de quatro finais»

Rui Costa reconhece que o Benfica teve um arranque muito aquém das expectativas na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas mostra total confiança na chegada aos oitavos-de-final da competição."É um jogo de grande importância para nós. Ao contrário dos últimos dois anos, onde chegámos aos quartos-de-final, começámos bem a fase de grupos, o que não aconteceu agora. Temos quatro jogos pela frente, quatro finais. Hoje temos pela frente a Real Sociedad, uma equipa extraordinária. É o primeiro jogo oficial entre as duas equipas, equipas históricas, centenárias e com um currículo enorme. Esperamos que o Estádio da Luz esteja em polvorosa e nos ajude a ultrapassar este adversário. Para nós, será uma final. Temos quatro finais. Temos ainda todas as possibilidades de passar o grupo e é para isso que iremos lutar. Esperamos que conseguimos fazer um jogo ao nosso nível e estou convencido que sim. Tenho muita esperança que conseguiremos fazer um jogo ao nosso nível. Um jogo extraordinariamente difícil. Mas uma vitória pode colocar-nos na rota de passagem à fase de grupos. É a primeiras das quatro finais", enfatizou, à margem do almoço de direções, o presidente dos encarnados, que espera um forte apoio dos adeptos:"A Real Sociedad arrancou bem a fase de grupos. Há muito que não estavam cá [na Champions]. Temos de fazer a nossa parte. Continuamos a depender de nós e temos de afrontar o jogo pensando que temos quatro finais pela frente. É isso que vou repetir até hora do jogo. Complicámos a nossa vida, ao perder em casa no primeiro jogo e temos de ir buscar estes pontos seja onde for. O apoio que temos hoje não é diferente do que temos em todos os jogos. Os nossos adeptos sabem da importância que tem para o clube. Eles são o clube e serão eles que nos irão transportar para a exibição que se espera de excelência. Não será o tempo a impedir que a massa associativa esteja presente", sublinhou.